Министр инфраструктуры требует увольнения своего зама Клитиной после её переписки с «Джокером»

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, после переписки его заместительницы Александры Клитиной с пранкером, хочет уволить её.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее Александра Клитина в переписке с пранкером «Джокером» о информационных атаках в свою сторону, на вопрос о том, интересует ли Криклия только заработок ответила «Видимо».

«Заместители министра также занимают политические должности. Это значит, что если ты считаешь, что министра, в команде которого работаешь, ничего не интересует кроме того с чем мы боремся, цитирую: «которого, видимо интересует только заработок», ты, как заместитель министра, должен сообщить правоохранительным органами все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку из-за категорического несогласия с такими вещами. Собственно так я и предложил сделать Александре Клитиной. Она категорически отказалась и сказала, что не видит предпосылок для увольнения», - написал министр.

Также он сказал, что это уже не первый случай отсутствия понимания между Клитиной и командой министерства инфраструктуры.

«Изначально я каждому из заместителей озвучивал свою решительную позицию, что они должны заслужить доверие и поддержку в коллективе демонстрируя лидерские качества. Александре лидерства не хватило, а доверие с последним поступком потеряно», - отметил Криклий.

Министр подчеркнул, что если у неё есть реальные факты злоупотреблений или коррупции среди членов команды, она должна сообщить о них компетентным органам.

«Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующее заседание правительства представление о ее отставке от своего имени. Отдельно хочу обратить внимание на вопрос гендерного равенства и недопустимости оскорбления чести и достоинства человека через его пол. Сексизм, эйджизм и остальные дискриминации являтся недопустимым явлением в любых сферах жизни, и особенно в политике. Прошу прощения за тех мужчин которым хватило сил шутить, но не хватило сил извиниться», - написал он.

В пятницу, 22 ноября, Клитина на брифинге заявила, что пойдет в суд, чтобы очистить свою репутацию. Она пока не знает, против кого подавать иски, однако среди них точно будет нардеп Антон Поляков, который исключен из «Слуги народа».