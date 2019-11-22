Министр инфраструктуры требует увольнения своего зама Клитиной после её переписки с «Джокером»

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, после переписки его заместительницы Александры Клитиной с пранкером, хочет уволить её.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Напомним, что ранее Александра Клитина в переписке с пранкером «Джокером» о информационных атаках в свою сторону, на вопрос о том, интересует ли Криклия только заработок ответила «Видимо».
«Заместители министра также занимают политические должности. Это значит, что если ты считаешь, что министра, в команде которого работаешь, ничего не интересует кроме того с чем мы боремся, цитирую: «которого, видимо интересует только заработок», ты, как заместитель министра, должен сообщить правоохранительным органами все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку из-за категорического несогласия с такими вещами. Собственно так я и предложил сделать Александре Клитиной. Она категорически отказалась и сказала, что не видит предпосылок для увольнения», - написал министр.
Также он сказал, что это уже не первый случай отсутствия понимания между Клитиной и командой министерства инфраструктуры.
«Изначально я каждому из заместителей озвучивал свою решительную позицию, что они должны заслужить доверие и поддержку в коллективе демонстрируя лидерские качества. Александре лидерства не хватило, а доверие с последним поступком потеряно», - отметил Криклий.
Министр подчеркнул, что если у неё есть реальные факты злоупотреблений или коррупции среди членов команды, она должна сообщить о них компетентным органам.
«Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующее заседание правительства представление о ее отставке от своего имени. Отдельно хочу обратить внимание на вопрос гендерного равенства и недопустимости оскорбления чести и достоинства человека через его пол. Сексизм, эйджизм и остальные дискриминации являтся недопустимым явлением в любых сферах жизни, и особенно в политике. Прошу прощения за тех мужчин которым хватило сил шутить, но не хватило сил извиниться», - написал он.
В пятницу, 22 ноября, Клитина на брифинге заявила, что пойдет в суд, чтобы очистить свою репутацию. Она пока не знает, против кого подавать иски, однако среди них точно будет нардеп Антон Поляков, который исключен из «Слуги народа».
«Кроме этой речи выпивших мужчин другого компромата не нашли. Это признак моей честности и бескомпромиссности», – добавила она, сообщает Интерфакс-Украина.