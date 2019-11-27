Большинство жителей Николаева доверяют Президенту Зеленскому, - опрос

Большинство жителей Николаева доверяют Президенту Украины Владимиру Зеленскому и довольны результатами его работы.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».

Так, 71,1% горожан заявили, что доверяют главе государства. Именно столько на вопрос: «Доверяете ли вы Президенту Украины Владимиру Зеленскому?» ответили «Точно да» (27,8%) и «Скорее да» (43,3%). Не доверяют Зеленскому 24,5% жителей Николаева, еще 4,4% затруднились ответить на этот вопрос.

Также 67,6% николаевцев довольны результатами работы Зеленского на посту Президента. Именно столько на вопрос: «Довольны ли вы результатами работы Президента Украины Владимира Зеленского?» ответили «Точно да» (23,8%) и «Скорее да» (40,8%). Негативно работу зеленского оценивают 26,6% жителей города, еще 5,8% горожан затруднились ответить на этот вопрос.

Отметим, что за Владимира Зеленского на выборах Президента в первом туре проголосовало 40,66% жителей города, а во втором 85,7% николаевцев, при этом явка в Николаеве в двух турах составила чуть больше 60%.

Справка: Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9. Данное социологическое исследование проводилось с 7 по 19 ноября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

Напомним, по данным центра Разумкова, в начале октября 2019 года Владимиру Зеленскому доверяли 70,5% украинцев, не доверяли - 22,1%, в ноябре рейтинг доверия составил 68,2%.