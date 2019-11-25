Зеленскому доверяют 62% населения, но украинцы недовольны введением рынка земли и легализацией игорного бизнеса, - опрос

Более половины граждан Украины положительно оценивают первые шаги Владимира Зеленского на посту главы государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В частности, положительно о действиях президента Зеленского высказались 62% украинцев. Среди них 19% полностью положительно оценивают деятельность главы государства и еще 43% преимущественно положительно.

Противниками политики Зеленского оказались 24% респондентов. Этот показатель вырос в два раза в сравнении с результатами опроса в августе.

Опрос также показал, что предоставление украинского гражданства иностранцам, воевавшим на Донбассе, считают правильным 61% респондентов; восстановление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам – 63%; легализацию добычи янтаря – 71%.

Между тем 58% опрошенных оказались недовольны внедрением рынка земли. Другие 55% негативно высказались об инициативе по приватизации крупных государственных предприятий. Легализацию игорного бизнеса также многие не одобрили — 49% выступают против.

Среди первостепенных задач, которые Владимир Зеленский должен реализовать на посту президента, украинцы назвали прекращение огня на Донбассе, рост жизненных стандартов людей, снижение тарифов, наказание виновных в коррупции чиновников, уменьшение влияния олигархов на политику.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 2041 человека. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным центра Разумкова, в начале октября 2019 года Владимиру Зеленскому доверяли 70,5% украинцев, не доверяли - 22,1%, в ноябре рейтинг доверия составил 68,2%.