После обращения Зеленского Кабмин решил выделить дополнительные 500 миллионов гривен на зарплаты врачам и учителям

Кабинет министров Украины планирует виделить дополнительные 497,1 млн грн ($20 млн) на выплату задолженности по зарплатам учителям и врачам. Соответствующее решение примут после того, как о погашении задолженности попросил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.

«Уже завтра (27 ноября — ред.) правительство перераспределит 171,1 млн грн ($7 млн) на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн ($13 млн) на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам», — сообщил Гончарук.

В правительстве сообщили, что в 2020 году изменят механизм начисления медицинских субвенций, из которых осуществляются выплаты зарплат, поэтому там не ожидают, что подобные ситуации с задержкой в выплате зарплат повторятся.

Также в правительстве изменили принцип начисления средств из бюджета на зарплаты учителям. В частности, зарплата учителей будет зависеть от количества детей, которым они преподают.

«Проще говоря, раньше платили заработную плату по количеству детей, которое значительно меньше реалистического. А на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы. Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн ($91 млн) для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным», — сообщают в Кабмине.

26 ноября Зеленский в видеообращении поручил правительству погасить задолженность по выплате зарплаты учителям и врачам.