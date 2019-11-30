В «Apple» объяснили, почему для пользователей из России Крым обозначен территорией РФ

Американская компания «Apple» намерена пересмотреть свою политику в отношении обозначения спорных территорий на картах и ​​в приложениях. К этому компанию побудил скандал вокруг маркировки аннексированного Крыма российской территорией на картах в приложении «Погода» для пользователей в РФ.

Об этом в интервью «Reuters» заявила прессекретарь «Apple» Труди Мюллер, передает «DW».

По ее словам, компания не делала никаких изменений в картах, которые отражаются за пределами России, а изменения в России были вынужденными из-за закона, который вступил в силу в этой стране.

– Мы изучаем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о обозначения территорий на картах, и делаем соответствующие изменения в соответствии с законами. Мы сделаем углубленный анализ принципов, которыми мы руководствуемся при обозначении спорных границ в наших сервисах и, как результат, можем внести изменения в будущем, – сказала Мюллер.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple начала указывать в своих сервисах, что Крымский полуостров и город федерального значения Севастополь являются российской территорией.