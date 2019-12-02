«Уже в массовой продаже»: В США вывели сорт яблок, который может хранится целый год

В США 1 декабря поступил в продажу новый сорт яблок, который, как заверяют селекционеры, в холодильнике может хранится от 10 месяцев до года.

Об этом сообщает ВВС.

Новый сорт называется Cosmic Crisp, что можно перевести как "космически хрустящий". Его создание началось около 20 лет скрещиванием яблонь сортов Honeycrisp и Enterprise. Впервые вырастить гибрид удалось в Университете штата Вашингтон в 1997 году. А вскоре фермеры из этого штата получили эксклюзивное разрешение выращивать новый сорт в течение следующих 10 лет.

Плоды сорта Cosmic Crisp не только аппетитно хрустят. Они в меру твердые, очень сочные и сочетают сладость и кислинку. А главное, новые яблоки медленно темнеют без кожуры и долго сохраняют потребительские свойства. В холодильнике они хранятся рекордный срок.