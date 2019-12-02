«Никакой зрады нет»: Президент Зеленский призвал не верить слухам, которые распространяют перед его встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский записал виодеобращение к украинцам, в котором рассказал о будущих переговорах в «нормандском формате» в Париже.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Эта встреча – это уже победа для нас, потому что есть возможность встретится четырем лидерам. Возможность, которая появилась только после трех лет тишины дипломатии. Не тишины, а реальной войны на нашем Донбассе. Это большая возможность начать диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению наших людей… Всех. Их очень много, их ждут семьи, их ждут дети. Хочется, действительно, прекратить огонь и дать возможность закончится этой войне. Также в этом диалоге важно не просто поднять темы, а решить вопрос с возвращением наших территорий – в какие сроки…», – сказал Зеленский.

Также Зеленский призвал украинцев не реагировать на заявление различных политических сил о сдаче интересов Украины, так как они «как политики погибли, а как люди вообще не рождались никогда».

«Никакой «зрады» не было и не может быть. Но я буду более сильным и увереннее буду вести себя на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет, что за моей спиной наш украинский народ», – подчеркнул он.

Он отметил, что будет добиваться урегулирования конфликта исключительно дипломатическим путем.

Напомним, что ранее Зеленский призвал выехать граждан, которые считают Украину частью РФ.

Зеленский о предстоящих переговорах с Путиным в Париже