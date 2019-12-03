Волынскую ОГА возглавил Юрий Погуляйко, ранее руководивший николаевским БЭПом

Юрий Погуляйко Председателем Волынской облгосадминистрации назначен экс-первый заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Погуляйко, который в конце двухтысячных возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями Николаевского городского управления милиции.

Соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Указ о назначении Погуляйко председателем Волынской ОГА, датированный 2 декабря, но появился на сайте главы государства во вторник 3 декабря.

Сегодня же Погуляйко в Луцке и был представлен в должности. Представлять его приехал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

По данным местных журналистов, официальная встреча началась почти с двухчасовым опозданием. Трофимов извинился за задержку и объяснил, почему в Луцк не приехал сам Владимир Зеленский.

"Утром у нас выпал снег, город стоит в пробках, не мог доехать до аэропорта. Президент, учитывая важность Волынской области, хотел бы здесь присутствовать, но неотложные рабочие дела не дали ему такой возможности", - цитируют Трофимова местные СМИ.

Справка: 41-летний Юрий Погуляйко – уроженец села Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации. Он работал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области. Проходил службу на должностях рядового и руководящего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской (в конце 2000-х возглавлял Отдел государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Николаевского городского управления милиции), Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем в Национальной полиции Украины.