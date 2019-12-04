Сессия ВР: Нардепы рассмотрят законопроекты о рынке электроэнергии и об оборонных закупках

Верховная рада в среду, 4 ноября, рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке электроэнергии.

Об этом свидетельствует повестка дня парламента.

Докладывать в Раде по этому закону будет председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Также народные депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об оборонных закупках. Вообще парламентарии на этом заседании рассмотрят 13 законопроектов.

В Верховной Раде ведется прямая трансляция заседания

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10:10 Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл заседание парламента. На нем зарегистрировались 326 депутатов.