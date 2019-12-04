Российская пропагандистка Скабеева позвонила Президенту Зеленскому

Скандальная ведущая российского телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева заявила, что дозвонилась на мобильный телефон якобы Президенту Украины Владимиру Зеленскому, но разговор не состоялся.

Об этом говорится в очередном выпуске программы «60 минут», ведущей которой и является Скабеева.

По словам Скабеевой, это «сенсационно», что ей удалось дозвониться Зеленскому.

– В общении он оказался приятным, – отметила она.

Далее в сюжете показали видеозапись звонка. Скабеева представилась и извинилась, что отвлекает. На другом конце ей ответил мужчина, голос которого очень похож на голос Владимира Зеленского.

– Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли, что-то у кого-то случилось и произошло. И, поскольку я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение с коллегами, — ответил ей собеседник.

В ответ Скабеева заявила, что не может «пробиться через пресс-службу Президента» и хотела бы пообщаться с ним, но Зеленский в этот момент уже положил трубку.

После этого Скабеева еще раз заявила, что Президент Украины Зеленский «страшно деликатный, весьма тактичный, очень приятный в общении человек».

Напомним, в апреле Ольга Скабеева опубликовала видео, как журналисты программы «60 минут» донимали тогда уже победителя президентской гонки Владимира Зеленского в Турции. На видео видно, как журналисты донимают Зеленского вопросами об амнистии боевиков, о минских соглашениях и прочими. При этом сам Зеленский отказывает им и отмечает, что будет разговаривать с народом Украины.