«Залог нашего дальнейшего развития», – Президент Зеленский заявил, что армия останется в приоритете государства после достижения мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится достичь мира дипломатическим путем, но сильное войско делает позицию государства увереннее и крепче.

Об этом он заявил во время выступления по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Президента.

«Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильное войско делает позицию любого государства увереннее и крепче», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил украинских военнослужащих - храбрых мужчин и женщин - за стойкость, мужество, невероятную силу и волю.

«И это - не просто формальные, протокольные слова по случаю праздника. Это аксиома, не требующая доказательства... Сегодня украинцы доверяют армии больше, чем любым другим органам или учреждениям. Это справедливо, логично и абсолютно заслуженно. Ведь именно вы защищаете нашу независимость во время войны на востоке страны и после аннексии Крыма Россией. Мы никогда не забудем страшную цену, которую пришлось уплатить для защиты нашего суверенитета. Это - тысячи раненых и тысячи погибших воинов, наших героев, отдавших свою жизнь за Украину, за каждого из нас», - подчеркнул Владимир Зеленский и призвал присутствующих почтить память павших минутой молчания.

Президент подчеркнул, что важной составляющей крепкого фундамента Вооруженных сил Украины является развитие.

«Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и обучение. Мы стараемся не на словах, на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО», - сказал он.

По словам Главы государства, речь идет о полноценном реформирования всех сфер обороны: военного управления, логистики, подготовки, вооружения и самое главное - достойного обеспечения военных и их семей.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина уже имеет горький опыт и знает, что может произойти, когда страна не готова защищать свои государственные интересы.

«Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом. Потому что это - залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина», - подчеркнул Президент.

Вторым важным компонентом фундамента для ВСУ Глава государства назвал сплоченность общества.

По словам Президента, третья знаковая вещь для украинской армии - правда.

«Она, правда, на нашей стороне. И этим все сказано», - резюмировал Владимир Зеленский.

Глава государства поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестное выполнение долга, честь, отвагу и героизм. Он пожелал защитникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины. Также Президент вручил государственные награды по случаю Дня Вооруженных сил Украины.