Кушнир считает, что вице-губернатор Николаевщины должен получать ₴100-150 тысяч в месяц: «Чтобы за должность боролись»

Бывший заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир считает, что зарплата на его должности должна составлять 100-150 тысяч гривен. Тогда эта должность будет выглядеть конкурентной для людей, которые хотят придти из частного сектора на госслужбу.

Об этом Кушнир рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Он полагает, что заработная плата заместителя главы облгосадминистрации недостаточная.

- Какая реальная должна быть? - Я думаю, 100-150 тысяч. С соответствующими требованиями. В нынешних условиях, когда сейчас идет ликвидация, уже нет. Но если взять в идеальном мире, где должность с нормальными полномочиями, не с теми, которые сейчас сокращаются, то где-то так… Я не говорил, что мне не хватает, я даже откладывал в этот период времени. Вы спросили, какую зарплату я считаю достойной, это не означает, что я живу впроголодь, нет. Эта зарплата… мне ее хватало. Я жил, какую-то часть откладывал, как всю жизнь откладывал, - сказал Кушнир.

Он говорит, что в люди хотят видеть «идеального чиновника» – который «имеет высшее европейское образование, знает ответы на все вопросы, ходит идеально одетым, при этом сидит в подвале без света, без воды, без бумаги, потому что она стоит денег, и зарплата у него – три тысячи гривен и он перед всеми виноват».

- Я согласен, что не должны быть заоблачные заработные платы, но она должна быть достойной того, чем ты занимаешься. Если ты учитель, если ты хирург, то ты не должен думать, идя домой, купить тебе сегодня масла на хлеб или не покупать…

- Вопрос такой заработной платы не касается именно меня, он касается самой должности, которая будет сильно конкурентная. То есть, на нее захотят зайти управленцы из частного сектора… Я считаю, что эта должность должна быть конкурентной. Чтобы люди боролись за эту должность. И боролись лучше. Если она не конкурентная, то тогда и не о чем говорить. Потому что мы все знаем заработную плату в частном секторе и на данный момент эта должность не конкурентная, - сказал Кушнир.

Также он предлагает, чтобы свои доходы декларировали не только чиновники, но и остальные граждане.

- Вот вы свободный человек. Вы можете делать все, что вы хотите. Я ничего не могу. Я все должен декларировать, рассказывать, показывать. У меня такое ощущение, что скоро придется декларировать количество половых актов, которые происходили за месяц. Я откровенно говорю. Ну что мы еще не декларируем? Мы говорим, что государственный чиновник должен декларировать, я согласен. Так пусть все декларируют. Есть много людей, которые приходят и спрашивают. А ты расскажи, откуда у тебя автомобиль, а откуда у тебя квартира, а как ты поехал отдыхать по всем европейским странам, а по оплаченным налогам ты на «минималке» сидишь на каком-то предприятии. Как? А ты чем отличаешься? Ты такой же. Так давайте и за это выступать. Тут, главное, не загонять в рамки, потому что есть люди, которые сидят и загоняют-загоняют: ты куда-то едешь – ты должен кучу сделать справок каких-то непонятных, куда ты едешь, чего ты едешь. Твоя вся семья также находится в этих условиях, - говорит Кушнир.

Согласно реестру деклараций, с 1 января до 19 ноября 2019 года Кушнир получил от Николаевской ОГА в качестве зарплаты 536,6 тысяч гривен. В 2018 году его зарплата составила 533,5 тысячи гривен.