В Северной Корее заявили, что провели «очень важное» испытание, но не рассказали, какое

Северная Корея провела «очень важное» испытание на ракетном полигоне Сохе.

Об этом сообщает DW со ссылкой на северокорейское государственное информагенство KCNA.

Его назвали «успешным испытанием большого значения». Впрочем, агентство не уточнило, что именно было испытано.

Эта новость была обнародована перед завершением конечного срока, который установила КНДР, предупреждая, что после него страна может пойти «новым путем» на фоне приостановленных переговоров с США о денуклеаризации Пхеньяна.

В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что Сеул и Вашингтон тесно сотрудничают в мониторинге основных северокорейских объектов, включительно с местностью, где расположен ракетный полигон Сохе. Эксперты предполагают, что КНДР провела статическое испытание ракетного двигателя, а не запуск ракеты, что, как правило, быстро обнаруживают соседние Южная Корея и Япония.

«Если это действительно статическое испытание двигателя для новой ракеты с твердым или жидким топливом, то это важный сигнал того, что двери для дипломатии быстро закрываются, если они уже не закрыты», - отметил эксперт из Массачусетского технологического института Випин Наранг.

По его мнению, «это может быть серьезным сигналом того, что может ждать мир после Нового года». До этого северокорейские государственные СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал провести испытание оружия во время инспекции на острове Чагрин в Желтом море.

Напомним, по данным ООН, Северная Корея похитила около двух миллиардов долларов с помощью масштабных кибератак на банки и биржи криптовалют.