₴1,7 миллиона для реализации предпринимательских инициатив безработных предоставила Николаевская областная служба с начала года

Более 600 тысяч гривен для открытия собственного дела выплатили безработным в Николаевской областной службе занятости с сентября 2019 года.

Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько, в среду, 11 декабря, во время бизнес-встречи «Вместе к успеху», которая состоялась в Николаевском областном центре занятости при участии заместителя председателя облгосадминистрации Александра Трайтли, передает пресс-служба центра занятости.

Александр Трайтли поблагодарил присутствующих предпринимателей за то, что создают рабочие места для себя и других, пожелал достигать своих целей, улучшать благосостояние своих семей, и наемных работников, а Николаевская облгосадминистрация всячески этому будет способствовать.

Во время мероприятия заместитель председателя ОГА вручил дипломы работодателям региона, сотрудничающих со службой занятости, за активную жизненную позицию и личный вклад в создание рабочих мест и развитие рынка труда региона

Дмитрий Оборонько отметил, что служба занятости со своей стороны уже 19 лет помогает людям становиться предпринимателями - учит, оказывает финансовую помощь.

– С начала года в Николаевской областной службе занятости получили одноразовую выплату помощи по безработице и открыли собственное дело 42 безработных. Среди начинающих предпринимателей - 13 женщин, 18 молодых людей в возрасте до 35 лет, 14 участников АТО (ООС). Всего на открытие бизнеса с начала года выдано более 1 миллиона 700 тысяч гривен. Каждый из начинающих предпринимателей получил разную сумму - от 4 до 74 тысяч, - отметил руководитель ОЦЗ.

Предпринимателям, которые начали собственное дело в течение сентября-ноября этого года, во время бизнес-встречи Дмитрий Оборонько вручил соответствующие сертификаты.

Для своей предпринимательской деятельности бывшие безработные выбрали предоставление юридических и бухгалтерских услуг, производство хлеба и хлебобулочных изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, электромонтажные работы, ремонт и техническое обслуживание металлических изделий, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, предоставление услуг такси и тому подобное.

Кроме обеспечения себя работой, некоторые предприниматели уже создают новые рабочие места. Например, ООО Чупира П.В., который начал собственное дело в октябре этого года, в ноябре уже с помощью Новобугского районного филиала Николаевского ОЦЗ подобрал себе 8 работников. Все они по запросу работодателя прошли курсы по направлению «Современные нормативно-правовые требования к соблюдению безопасных условий труда в процессе трудовой деятельности» на базе Херсонского центра профтехобразования государственной службы занятости и приступили к выполнению своих обязанностей на объекте технического обслуживания автомобилей.

Существенной поддержкой со стороны службы занятости в направлении увеличения количества рабочих мест для трудоустройства безработных является компенсация фактических затрат работодателя на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство безработных на новые рабочие места.

Так, с начала года Николаевской областной службой занятости предоставлено 80 работодателям компенсации фактических расходов в размере ЕСВ за трудоустройство 185 безработных.

За это время работодателям уже компенсировано ЕСВ в сумме 2,4 миллиона гривен с 2,6 миллиона гривен, определенных сметой.

Также служба занятости имеет возможность компенсировать работодателям заработную плату и начисления на нее за трудоустроенных безработных из числа внутренне перемещенных лиц. Продолжительность такой компенсации осуществляется в течение шести месяцев, а в случае трудоустройства квотной категории населения из числа внутренне перемещенных лиц - не более двенадцати календарных месяцев.

За 11 месяцев 2019 в Николаевской области 8 работодателей взяли на работу по одному внутренне перемещенному лицу с компенсацией зарплаты.

С начала года в Николаевской области по этому направлению работы использованы 391,8 тыс. грн. из Фонда ОГССУСБ.

Во время встречи участники делились опытом, обменивались контактами и налаживали деловые связи для дальнейшего сотрудничества.