Сессия ВР: Нардепы рассмотрят закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада сегодня примет решение относительно включения в повестку дня законопроекта об особом статусе Донбасса.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также депутаты рассмотрят проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Информация обновляется…

10:00 Всего в повестке парламента 17 законопроектов в первом и втором чтении. Среди них - законопроекты о разведке и о внесении изменений в закон об СВР, законопроекты об уменьшении давления на бизнес со стороны надзорных органов и об упрощении привлечения инвестиций.