Сессия ВР: Нардепы рассмотрят закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада сегодня примет решение относительно включения в повестку дня законопроекта об особом статусе Донбасса.
Об этом говорится в повестке дня парламента.
Также депутаты рассмотрят проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Информация обновляется…
10:00 Всего в повестке парламента 17 законопроектов в первом и втором чтении. Среди них - законопроекты о разведке и о внесении изменений в закон об СВР, законопроекты об уменьшении давления на бизнес со стороны надзорных органов и об упрощении привлечения инвестиций.