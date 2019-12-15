Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку блогера, который критиковал президента Алиева

Украинская сторона депортировала в Азербайджан оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-релиз Государственной миграционной службы Азербайджана.

«Гражданин Азербайджанской Республики Эльвин Исаев Ильтихам оглу, 1980 года рождения, 12 декабря 2019 года был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, на основании решения Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 14 декабря Эльвин Исаев помещен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Азербайджана.

Как сообщило издание ZMINA, блогера и политактивиста последний раз видели возле дома по просп. Палладина в Киеве, где он жил у знакомых.

Исаев приехал в столицу Украины в сентябре этого года с России, где проживал длительное время. В августе 2019 года полиция РФ внезапно задержала Исаева. После судебных разбирательств его российский паспорт признали «незаконно выданным» и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан. 11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил «правило 39» и запретил его выдачу Азербайджану. После этого активист выехал в Украину.

Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. При этом сам блогер не является проукраинским активистом.

Отметим, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Азербайджан.