Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает DND.

«Специальный суд в Исламабаде во вторник вынес смертный приговор бывшему президенту и главе армии Первезу Мушаррафу по делу о государственной измене», - говорится в сообщении.

Как известно, Первез Мушарраф был президентом Исламской республики Пакистан с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. А ушел в отставку - под давлением оппозиции.