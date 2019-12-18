Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

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Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает DND.

«Специальный суд в Исламабаде во вторник вынес смертный приговор бывшему президенту и главе армии Первезу Мушаррафу по делу о государственной измене», - говорится в сообщении.

Как известно, Первез Мушарраф был президентом Исламской республики Пакистан с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. А ушел в отставку - под давлением оппозиции.

Мушаррафа обвинили в приостановке действия конституции страны и незаконном аресте судей из Верховного суда при введении чрезвычайного положения в 2007 году. Мушарраф проходил обвиняемым по четырем уголовным делам, относящимся к периоду его пребывания у власти. До этого суд Пакистана запретил бывшему президенту Пакистана пожизненно заниматься политикой.

Мила Волкова

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