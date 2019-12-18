Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни.
Об этом сообщает DND.
«Специальный суд в Исламабаде во вторник вынес смертный приговор бывшему президенту и главе армии Первезу Мушаррафу по делу о государственной измене», - говорится в сообщении.
Как известно, Первез Мушарраф был президентом Исламской республики Пакистан с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. А ушел в отставку - под давлением оппозиции.
Мушаррафа обвинили в приостановке действия конституции страны и незаконном аресте судей из Верховного суда при введении чрезвычайного положения в 2007 году. Мушарраф проходил обвиняемым по четырем уголовным делам, относящимся к периоду его пребывания у власти. До этого суд Пакистана запретил бывшему президенту Пакистана пожизненно заниматься политикой.