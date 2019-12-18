В Австралии 12-летний мальчик, спасаясь от лесного пожара, сам уехал на автомобиле своего старшего брата

На Западе Австралии 12-летний мальчик смог спастись от лесного пожара, вплотную подобравшегося к его дому, уехав на машине своего старшего брата.

Подростка, остановившего машину на обочине дороги, обнаружили пожарные, сообщается в сюжете ТСН.

В минувшее воскресенье 12-летний Люк Старрок был дома один, когда огонь подобрался к городу Уитбелт, который расположен к северу от города Перт. Его отец Иван Старрок и старший брат Дейл в это время помогали пожарным тушить огонь, угрожавший городу Могамбер. Они наказали Люку в случае, если огонь будет приближаться к дому, идти к апельсиновому дереву, что в 4 км от дома.

Когда огонь приблизился к дому, подросток схватил собаку и уехал из дома на автомобиле Ford Ranger, принадлежавшем брату. Через час после этого пожарные заметили на обочине дороги мальчика с машиной. В это время отец Люка и его брат уже успели добраться до апельсинового дерева и, не найдя там мальчика, сообщили в полицию о пропаже ребенка.

«Типичный сельский парень, очень сообразительный. Думаю, проблема была только в том, что он не очень хорошо понимал, куда ему ехать, к тому же, дорогу было сложно разглядеть из-за дыма. Мне кажется, он немного запаниковал, и когда мы нашли его, он остановился на обочине дороги», - сказал один из пожарных города Биндун Крейг Спенсер в интервью радио Эй-би-си.

Пожарные увезли ребенка из опасного района и передали полицейским, которые, в свою очередь, связались с отцом мальчика. Отец мальчика, Иван Старрок, сказал, что гордится своим сыном.

«Мы научили его водить машину, когда ему было только семь лет - на случай, вроде такого, и я горд за него; он сделал ровно то, что мы ему сказали», - сказал Старрок.

Представитель полиции Далуоллину Майкл Дели, передавший мальчика его отцу, призвал другие семьи в районах, где бушуют лесные пожары, предусмотреть план действий на случай, если огонь будет угрожать их домам. Пожарные в Западной Австралии тушат лесной пожар, вспыхнувшей к северу от города Перт, уже в течение шести дней.