Сессия ВР: Парламент рассмотрит в первом чтении законопроект об игорном бизнесе

В четверг, 19 декабря, Верховная рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект №2285 о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Так, народные избранники рассмотрят проекты закона о госрегулировании деятельности в сфере игорного бизнеса.

В частности, будут рассмотрены документы, предложенные нардепами Марусяком, Дубинским, Королевской, Транасенко, Наталухой и другими. Также будет рассмотрен проект закона, предоставленный нардепом Личманом, который был доработан по представлению Комитета.

В зале парламента ведется прямая трансляция заседания

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9:52 Верховная Рада продолжит рассмотрение во втором чтении проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг», №2490-1.

Согласно повестке дня, к рассмотрению во втором чтении запланированы также законопроекты:

- проект Закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481», №2288;

- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря», №2240;

- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины», №2148;

- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)», №0887 ;

- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции», №2336;

- проект Закона «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине», №0942;

- проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины" О научной и научно-технической деятельности», №0898.

Повторно, с предложениями Президента Украины, планируется рассмотреть Избирательный кодекс Украины, №0978 и Закон Украины «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», №0979.

Согласно повестке дня, запланировано рассмотрение ряда проектов законов в первом чтении, в частности: проект Закона «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр», №2285 и альтернативные него; проект Закона «О внесении дополнения в статью 14 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» (относительно жителей временно оккупированных территорий)», №2015; проект Закона «О финансовом лизинге», №1111; проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах)", №1149; проект Закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов», №2379; проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом», №2258.

Также в этот день Верховная Рада планирует рассмотреть ряд постановлений, касающихся образования и внесение изменений в состав Временных следственных комиссий Верховной Рады Украины, Парламентских слушаний и ратификации международных соглашений.