Президент Зеленский пожелал нардепу, забравшему 270 миллионов субвенции, чтобы следующий год не был годом крысы

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал нардепу от «Слуги народа» Александру Трухину (замглаве бюджетного комитета Верховной Рады), чтобы следующий год был «годом человека, а не крысы».

Об этом сообщает «Страна» и телеграм-канал «Темный рыцарь».

«Президент поднял замглавы бюджетного комитета Трухина – того самого, который отвёл себе 260 миллионов на округ – прям на корпоративе, и в**бал со сцены, при всех. Провел параллели с крысой и свиньёй. Прямо ничего не сказал, но все всё поняли», - отметил «Темный рыцарь».

Как оказалось, распределяя субвенции на регионы, народный депутат заложил почти 270 миллионов гривен на свой избирательный округ (№40) в Каменском Днепропетровской области в рамках статьи «социально-экономическое развитие отдельных территорий» (под этой статьей скрывается выделение денег из бюджета на мажоритарные округа отдельных кандидатов).

Напомним, 20 декабря фракция «Слуга народа» собралась на свой первый масштабный корпоратив в преддверии новогодних и рождественских праздников. Вечеринка проходит в выставочном центре «Парковый» на третьем этаже. Там же пройдет благотворительный вечер. Вход на мероприятие – 2,5 тысячи гривен.