Германия отказала Украине в просьбе о военной помощи, - глава МИД Пристайко

Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи.

Об этом в интервью немецкому порталу RND заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, Киев благодарен Берлину за оказанную финансовую помощь, а также за политическую поддержку.

- Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут… Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины, - отметил Пристайко.

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 300 млн долларов финансовой военной поддержки в 2020 году и введение санкций против компаний, причастных к строительству российского газопровода в обход Украины «Северный поток-2».