Американская фирма продала первых человекоподобных роботов Digit

Ford Motor Company стала первым клиентом Agility Robotics, который получил роботов Digit. Это сотрудничество продолжило партнерство между Agility и Ford, направленное на изучение новых методов автоматизации.

Об этом сообщается на сайте Ford Motor Company.

В Ford считают, что роботы помогут их коммерческим клиентам укрепить бизнес, сделав поставки более эффективными и доступными для всех.

«Мы многому научились в этом году, работая с Agility, теперь мы можем ускорить нашу исследовательскую работу с коммерческими роботами Digit», — сказал вице-президент и технический директор Ford Research and Advanced Engineering Кен Вашингтон.

В компании Agility Robotics также не скрывают своей радости. «Впервые полноценный человекоподобный робот — мобильный и способный перемещать грузы — будет доступен клиентам в самых разных отраслях промышленности, для работы как внутри, так и вне помещений, — заявил генеральный директор Agility Дамион Шелтон. — Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать нашу работу в сфере логистики и не только уже в ближайшие месяцы».

Digit — это человекоподобный робот, впервые представленный Agility Robotics в начале 2019 года. Робот может ходить в вертикальном положении и при этом расходует относительно небольшое количество энергии. Он с легкостью пересекает препятствия, с которыми ежедневно сталкиваются большинство людей.

Известно, что Digit может переносить грузы массой до 18 килограммов. При этом робот может работать как один, так и в паре с таким же роботом.