Президент Эстонии отказалась от крымского вина, которое ей прислала в подарок Россия

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в подарок от России крымское шампанское.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на издание «Eesti Ekspress».

Издание сообщает, что посольство РФ направило Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского по случаю ее 50-летия. Цветы и шоколад были приняты, а шампанское отправлено обратно.

Напомним, что ранее на встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Кальюлайд призвала не забывать об оккупации Россией Крыма.

Ранее Керсти Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому именной велосипед. 

Вадим Богданов

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