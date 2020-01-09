Президент Эстонии отказалась от крымского вина, которое ей прислала в подарок Россия

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в подарок от России крымское шампанское.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на издание «Eesti Ekspress».

Издание сообщает, что посольство РФ направило Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского по случаю ее 50-летия. Цветы и шоколад были приняты, а шампанское отправлено обратно.

Напомним, что ранее на встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Кальюлайд призвала не забывать об оккупации Россией Крыма.

Ранее Керсти Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому именной велосипед.