Иран передумал отдавать Украине «черные ящики» со сбитого самолета МАУ

Председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что пока иранские эксперты пытаются расшифровать «черные ящики» сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решение передавать их другим странам.

Об этом Резайефар заявил в комментарии иранскому агентству IRNA, сообщает «Украинская правда».

- Мы пытаемся расшифровать «черные ящики» здесь, в Иране. Иначе мы можем передать их в Украину или Францию, но пока не принято никакого решения о передаче их в другую страну, - заявил председатель комиссии.

Ранее Хасан Резайефар подтвердил, что «черные ящики» с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину. До этого Резайефар говорил, что поскольку разбившийся самолет был современным Boeing 737, и Иран не обладает технологиями для расшифровки его «черных ящиков», то они могут быть направлены во Францию.