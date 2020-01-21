В ГБР заявили о намерении принудительно привести Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос.

Об этом в ходе брифинга сообщил следователь ГБР Олег Корецкий, передает РБК-Украина.

Так, сегодня Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки.

- Ему так же было отмечено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко, - отметил Корецкий.

По его словам, в настоящее время пятому президенту вручены повестки на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовных производств, которые рассматриваются ГБР.

Напомним, Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствах, участником которых является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам. Назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту пересечения украинских кораблей Керченского пролива.