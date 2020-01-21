В Швейцарии спецслужбы задержали двух российских шпионов, готовивших задержание британского бизнесмена

Швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию по задержанию основателя британского фонда Hermitage Capital, британского бизнесмена Уильяма Браудера.

Об этом сообщил он сам в своем Twitter.

«Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня», - написал Браудер.

Швейцарское издание Tagesanzeiger позже сообщило, что правоохранители задержали двух возможных российских шпионов, которые представились сантехниками. В ходе задержания россияне показали свои дипломатические паспорта.

В интервью Reuters Браудер рассказал, что «сантехники» с дипломатическими паспортами уже покинули Швейцарию.

Отметим, Браудер является одним из инициаторов принятия в США «закона Магнитского», названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

В России Браудер уже дважды был осужден заочно. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 522 млн рублей и приговорил к девяти годам лишения свободы. 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил его к девяти годам заключения, признав виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и в преднамеренном банкротстве.

В декабре 2018 года Россия предъявила Браудеру еще одно обвинение - по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).