В Раде создали депутатское объединение, выступающее за консервативные ценности – в него вошли 8 николаевских нардепов

В Верховной Раде создали межфракционное объединение за консервативные ценности под названием «Ценности, Достоинство, Семья», в которое вошли 268 депутатов из всех парламентских фракций.

Об этом сообщает «Лига.net».

О создании объединения 17 января объявил в Facebook депутат из «Слуги народа» Святослав Юраш. По его словам, «на ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов». В списке депутаты из «Слуги народа», ОПЗЖ, «Батьківщины», «Евросолидарности», «Голоса».

Юраш процитировал манифест объединения, согласно которому, его целью является «защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды». Также консерваторы намерены создавать законы, «которые будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи; а также популяризации и донесению широкого спектра мировой консервативной мысли до украинского интеллектуального сообщества».

У объединения, по словам Юраша, будет даже свой офис, курировать который будет депутат от СН Александр Васюк. Сопредседателями объединения являются Святослав Юраш (СН), Олег Волошин (ОПЗЖ), Сергей Тарута («Батьківщина»), Михаил Бондар («Европейская солидарность»), Ирина Констанкевич («За майбутнє»), Александр Ковалев («Довіра»), Оксана Савчук (внефракционная).

Также в объединение вошли восемь николаевских народных депутатов, представляющих «Слугу народа»: Ирина Аллахвердиева, Давид Арахамия, Александр Гайду, Максим Дырдин, Игорь Копытин, Елена Мошенец, Александр Пасечный, Артем Черноморов. В их число не попал только коллега по фракции Игорь Негулевский.

Напомним, ранее николаевского нардепа Игоря Копытина включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.