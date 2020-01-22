«Чтобы быть сильными, нужно стать едиными», - Зеленский в День Соборности призвал украинцев объединиться

Президент Владимир Зеленский в День Соборности призвал украинцев быть едиными.

Об этом он заявил в видеообращении.

Свою речь Зеленский начал с истории праздника. Зеленский сообщил, что Акт объединения УНР и ЗУНР люди встретили радостно и с оптимизмом.

- Наконец-то появился шанс для построения соборной и самостоятельной Украины. Но он, к сожалению, был потерян. Амбиции политиков того времени помешали им достичь настоящего государственного единства. Единства не на словах, а в делах, – сказал он.

В этом, считает украинский лидер, заключается урок: «только вместе мы сильны». При этом он припомнил свое новогоднее обращение, отметив, что оно продемонстрировало болезненность проблемы единства для каждого украинца.

- Но в поисках этого единства мы опять ссоримся. А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем сплотиться? Сможем ли мы, не споря о прошлом, двигаться в будущее? – спросил глава государства.

Он считает, что общие ценности для жителей всей территории Украины есть.

- Я украинец, потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить родную землю. Я образец для постсоветского пространства: в защите своих прав, свободы слова, правого государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции. Я украинец, потому что я плачу налоги, не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль выпившим, забочусь об окружающей среде, учусь критически мыслить. Я украинец, потому что мы лучшие в спорте, науке, IT. Я веду здоровый образ жизни, учу иностранные языки, поддерживаю равные права для реализации мужчин и женщин. Уважаю права всех меньшинств и всех религий, – отметил Зеленский.

Президент заявил, что украинцы должны во всем стать первыми.

- Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна!- резюмировал президент Украины.

Как известно, сегодня в Украине отмечают День соборности. Первое празднование Соборности состоялся 22 января 1939 года в Карпатской Украине (г. Хуст), в то время - автономной республике Чехословакии. В этот день под сине-желтыми флагами состоялась тридцатитысячная манифестация населения, которое съехалось в столицу Карпатской Украины из всех уголков края вспомнить события 20-летней давности.

Этот день стал официальным государственным праздником в 1999 году. В 2011 году День Соборности объединили с Днем Свободы, который ранее отмечался 22 ноября, под названием «День Соборности и Свободы Украины». Однако в 2014 году указом президента праздник был восстановлен как День Соборности Украины.