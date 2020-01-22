Сотрудницы горсовета Умани пожаловались на нардепа Яценко из-за давления, в том числе по половому признаку

В Умани разгорелся скандал с нардепом Антоном Яценко, работницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на его поведение.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook секретарь Уманского городского совета Людмила Кирилюк.

Кроме того, Кирилюк опубликовала видео, в котором работницы комитета обратились к комитету по вопросам депутатской этики ВР. В видео также приведены несколько скриншотов общения депутата с женщинами, где якобы Яценко говорит, что они предоставляют интимные услуги руководству.

«Мы, женщины, которые работают в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку». - говорится в видеообращении.

По словам работниц горсовета, «лживыми политическими технологиями» нардеп пытается дискредитировать женщин перед местными выборами, и это недопустимо.

Напомним, ранее антикоррупционная прокуратура завела дела на нардепа Яценко - подозревают в незаконном обогащении и тендерных махинациях.