Арест «Океана»: «Не бросайте …на вентилятор»

В самом начале 2020 года одной из топовых тем для Николаева стала ситуация вокруг судостроительного завода «Океан», который чуть более года назад, после проведения открытых торгов в рамках процедуры банкротства ПАТ НСЗ «Океан», перешел в собственность николаевского бизнесмена, экс-руководителя николаевского морпорта Василия Капацины.

Отправной точкой развивающейся ныне эпопеи стало короткое сообщение от Офиса Генпрокурора Украины в котором сообщалось без каких либо подробностей о том, что Печерским районным судом Киева 13.01.2020 года бил наложен арест в уголовном производстве на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан».

На момент появления официального сообщения от ОГПУ, текст самого решения, где бы можно было бы ознакомиться с нюансами происходящего, в реестре судебных решений опубликовано не было – обычно, тексты решений появляются в электронной базе спустя несколько дней, после того, как приходят из суда. Но это не помешало нынешним собственникам завода, даже несмотря на отсутствие понимания стопроцентного понимания общей картины происходящего, уже на следующий день, организовать пресс-конференцию в «Интерфаксе» и запустить механизм «общественного давления» на правоохранительные органы, которые, по мнению Василия Капацины и его окружения, предприняли ненадлежащее процессуальное действие.

Основным лейтмотивом выступления Василия Капацины и Ирины Сербин (арбитражный управляющий, проводивший аукцион по продаже целостного имущественного комплекса судостроительного завода в декабре 2018 года) стали заявления о том, что актив был продан/куплен в строгом соответствии действовавшему на тот момент законодательству, а происходящее сегодня – это спланированная спецоперация российского ФСБ и их людей в Украине по уничтожению единственного значимого отечественного судостроительного актива.

В частности, сам Василий Капацина расценил официальное сообщение ОГПУ об аресте целостного имущественного комплекса предприятия, которое быстро разлетелось в СМИ, как хорошо спланированную и проведенную информационную спецоперацию извне. При этом подчеркнув, что генпрокурора ввели в заблуждение и заявив, что «готов ему открыть глаза». Объясняя свою позицию, нынешний собственник завода акцентировал внимание на том, что любая шумиха в прессе усложняет коммуникации с уже имеющимися и с потенциальными заказчиками. В принципе, позиция Василия Капацины логична и понятна, но ведь и выход в публичную плоскость его самого с дальнейшим поднятием градуса вокруг сложившейся ситуации, тем более в отсутствии на руках расписанной мотивационной составляющей от правоохранителей, по меньшей мере не успокаивает тех самых заказчиков. А скорее, даже, наоборот. Еще раз напомним, что на момент проведения пресс-конференции текста судебного решения в реестре еще не было о чем заявили и сами спикеры.

Парад заявлений, обращений и призывов во все инстанции от николаевских организаций и политиков всех мастей «взять на контроль», «разобраться», «защитить» также не успокаивал ситуацию. Одним из основных тезисов, который был запущен во время вышеупомянутой пресс-конференции Василием Капациной как чуть ли уже не свершившийся сегодня-завтра факт оказался тезис об остановке завода и о 700-та работниках предприятия, которые останутся на улице без работы. Этот же тезис был подхвачен многими николаевскими «деятелями», ведь прошлые/настоящие/будущие политики не могли пройти мимо такого социально-яркого информповода, сулящего им в будущем «звание» одного из защитников николаевских судостроителей.

Если местный политикум в качестве акцентов остановился на социально-привлекательной теме защиты рабочих-судостроителей, то журналисты из орбиты влияния Капацины облюбовали иную информационную линию – спецоперация ФСБ и происки Игоря Игнатова (член ОПГ «Капитошки» - СМИ) – человека с сомнительной репутацией, который (или с помощью которого кто-то) боролся в последние годы за активы судостроительного завода с тем же Капациной.

Стоит отметить, что несмотря на отсылки на решение Печерского суда об аресте «Океана», само судебное решение никто афишировать не спешил, ограничившись лишь информацией, что в «тело» этого самого решения были положены показания вышеупомянутого Игнатьева. Давать советы – дело не благодарное. Но наиболее логичным было бы публично с документами, как говориться, «развалить» мотивационную часть судебного решения Печерского суда, тем более, что 17 января документ уже появился в электронной базе.

Тот кто привык «работать с первоисточником», уже тогда мог, ознакомившись с текстом «ухвали», проанализировать мотивы правоохранителей, обращавшихся с ходатайством об аресте, и очертить логику следователей в процессе расследования уголовного дела о доведении до банкротства завода «Океан», открытого еще в марте 2014 года. Точно так же, как и заметить, что наложенный арест не касается «производственных процессов» предприятия, а исключительно запрещает распоряжаться и отчуждать арестованное имущество. Но и о первом, и о втором – чуть ниже.

Второй виток информационной «активности» по теме «Океана» накрыл николаевское информпространство после короткого сообщения главы Николаевской ОГА Александра Стадника о его встрече с Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Губернатор Николаевщины, сообщив о факте разговора, не стал раскрывать его детали, обойдясь только общими фразами о «против всего плохого и за все хорошее», чем сразу же навлек на себя гнев всех ситуативных друзей Василия Капацины.

На днях состоялось совещание по теме «Океана» и в Офисе президента Украины, который уже не мог игнорировать происходящее. По информации источников «Преступности.НЕТ» из ОП, в ходе совещания, на котором присутствовали народные депутаты от Николаевщины и нынешний собственник завода Василий Капацина, представитель ОГПУ разъяснил все нюансы, связанные с арестом имущества. Все согласились с главным – все должно происходить в рамках действующего законодательства и правоохранители должны иметь возможность скрупулёзно разобраться в деталях, предоставив всем сторонам изложить свои позиции. На следующий день после совещания в ОП, Василий Капацина был допрошен в качестве свидетеля в Государственном бюро расследований, ведь именно эта структура сегодня занимается расследованием уголовного дела о доведении банкротства «Океана», открытого ГПУ в 2014 году.

Стремление власти решить возникшую проблему исключительно в рамках закона подтвердил и один из лидеров страны, по сути, второе лицо в государстве – спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Пребывая с рабочим визитом в Николаеве он заявил следующее:

«Надеюсь, что вместе нам удастся решить этот вопрос так, чтобы это удовлетворило и инвестора, и тех, кто работает на этом предприятии, и в рамках действующего законодательства».

Возвращаясь к тексту определения Печерского суда города Киева об аресте имущества «Океана», главное на чем стоит заострить внимание, так это то, что оно не скопировано из аналогичного решения принятого тем же судьей Белоцерковцем в сентябре 2016 года. Чего так опасались нынешний хозяин завода Василий Капацина и арбитражный управляющий Ирина Сербин. Конечно, это решение неприятно для владельца предприятия и создает определенный «дискомфорт» во время функционирования только становящегося на ноги предприятия, но не является «смертельным» и однозначно ведущим к остановке завода.

Казалось бы незначительные отличия в пару слов в результативной части определений одного и того же судьи с разницей в 4 года, но кардинальное отличие по сути. Нынешний арест не блокирует хозяйственно-производственную деятельность судостроительного завода в реализации имеющихся заказов, точно так-же, как и не блокирует возможность заключения новых контрактов, пусть и с оглядкой на имиджевые потери последних двух недель. Предприятие как функционировало, так и может продолжать функционировать выполняя заказы и привлекая новые, а ограничения касаются прав собственника на отчуждение и распоряжение имуществом. Не идет речи и о передаче актива в управление кому либо. Иными словами, контроль остается за Капациной и, по имеющейся информации, это ему подтвердили весьма влиятельные люди из высших эшелонов власти в стране.

Видимо, это и является тем самым «соблюдением справедливого баланса между интересами общества и правами собственника имущества» на котором 22 января после совещания в ОП еще раз акцентировали внимание в Офисе Генерального прокурора.

Исходя из этого, все заявления о том что государство возвращает себе завод, отбирая его у нынешнего собственника - бред сивой кобылы, так как после приватизации предприятия в начале 2000-х было по меньшей мере два добросовестных европейских владельца. Как, собственно, и утверждения о том, что уже завтра 700 судостроителей останутся на улице, а завод прекратит работу. Разве что, если нынешний владелец не примет такое решение, а он, судя по всему, не настроен этого делать исходя из его же собственных заявлений и сформированных/формируемых портфелей заказов.

Судя по всему, команда Василия Капацины, получив информацию о наложении ареста на целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» и не владея деталями происходящего, готовилась к худшему из сценариев – попытке рейдерского захвата предприятия в «лучших традициях» с «маски-шоу» и откровенным «беспределом» по всем направлениям. Поэтому и появился тезис о «700-ах судостроителях», но только они, при попытке «рейдерства» не «остались бы на улице без работы», а однозначно вышли бы на защиту предприятия и нынешнего собственника. При чем, их об этом никому даже просить не пришлось.

Оживления, которое произошло на «Океане» в 2019 году, завод ждал, по меньшей мере, 10 лет – пошли заказы, пускай пока и не постройка полнокомплектных судов, начала расти численность трудового коллектива. И в этом большая заслуга Василия Капацины и его команды. Но эти позитивные изменения о которых николаевцы, не связанные с предприятием, периодически слышали, усыпили всех и заставили поверить в то, что 3 декабря 2018 года стало концом борьбы за актив с разных сторон. Сегодня уже ясно, что это совсем не так и никогда таковым не было. Да, наверное, и быть не могло. Россия, ФСБ, Юсуфовы, Игнатьевы, Новинские и прочие-прочие не из тех, кто проиграв битву Капацине, сложат руки. Тем более, что все из перечисленных в предыдущем предложении (без исключения) считают себя правыми, а свои юридические аргументы самыми внушительными. Со всем этим должны разбираться правоохранительные органы и суды, которые находятся над процессом.

Подтверждением тому, что битва за «Океан» ни на день не прекращалась (как и не закрывались уголовные дела) и была такой же ожесточенной, как и в предыдущие годы, может свидетельствовать реестр судебных решений.

Так по запросу «Николаевский судостроительный завод «Океан» за 2019 год выдает 18 «ухвал» в Печерском суде и 94 – в Хозяйственном суде Николаевской области. Есть целая масса судебных дел, которые не завершены, среди прочих, к примеру, не закрытое дело о банкротстве № 5016/1284/2012(5/45) очередное заседание по которому назначено в николаевском хозсуде на 27.01.2020. Что важно – среди тех, кто до сих пор ждет возврата долгов, есть и государственные структуры, фонды и налоговые инспекции…

Судя по всему, не закрыт судебный процесс и по оспариванию результатов продажи целостного имущественного комплекса ПАТ НСЗ «Океан», состоявшегося 3 декабря 2018 года в результате которого собственниками завода стали структуры Василия Капацины. Арбитражная управляющая Ирина Сербин, проводившая торги, во время все той же вышеупомянутой пресс-конференции заявила, что оснований для оспаривания результатов торгов нет абсолютно никаких, так как все было проведено в строгом соответствии закону. Вместе с тем, судья Николаевского хозяйственного суда Давченко усмотрела основания для принятия исков к рассмотрению и назначила заседание на начало февраля 2020 года.

Плюс ко всему, можно вспомнить заявления от ряда офшорных компаний о намерении в споре за николаевский завод "Океан" подавать иски в европейские суды.

Естественно, что симпатии абсолютного большинства николаевцев, про рассмотрении перечня всех офшорных компаний, которые продолжают вести борьбу за «Океан», находятся на стороне ООО «Украинский будивельник» Василия Капацины. Он ведь наш, местный и если что, мы то ему устроим… Но законы бизнеса в цивилизованных странах, куда мы стремимся, так не работают. Верховенство права – это Фемида с завязанными глазами и непредвзятое следствие правоохранительных структур, где перед ними равны и отъявленный негодяй, и честный бизнесмен. До того момента пока обоснованные юридически выверенные аргументы одного из них не перевесят.

Но вернемся к тексту постановления об аресте целостного имущественного комплекса «Океан», где можно проследить логику, которой скорее всего, пользуются правоохранители в процессе расследования уже неоднократно упомянутого уголовного дела о доведении судостроительного завода «Океан» до банкротства. Это в свою очередь, поможет понять и мотивацию решения об аресте имущества.

И так, на данный момент расследованием уголовного производства занимаются сотрудники центрального аппарата Государственного бюро расследований. Именно в эту структуру было передано уголовное дело. Проанализировав ряд судебных постановлений, в том числе и последнее, касаемо ареста актива, можно с большой долей вероятности утверждать, что правоохранители рассматривают процесс доведения предприятия до банкротства, стартовавший в 2011-2012 годах и попытку присвоения имущества ПАТ МСЗ «Океан», как непрерывный и который, похоже, по их мнению, еще не завершен. Хотя на первый взгляд, это может показаться странным, ведь и по версии следствия, и по версии большинства людей детально отслеживающих происходящее с самого начала, процесс доведения до банкротства начали ставленники российского «инвестора» Юсуфова под его чутким руководством. Потом на предприятие на непродолжительное время со своим менеджментом зашел украинский олигарх-политик с российскими корнями Вадим Новинский. Затем, была эпопея с интересами на предприятии таких олигархов, как Жеваго и Григоришин… Это все сопровождалось нескончаемой чехардой горе-топ-менеджеров с фамилиями Романчук, Морозов, Шумило, Федин… Затем, где-то там появился (быть может вышел из тени) Игнатов… В 2016 году в борьбу за «Океан» вступил и Василий Капацина. Вся эта неразбериха в тем, кто же главный на заводе, оказалась только верхушкой айсберга. Куда более все было запутанно на уровне корпоративных прав и финансовых обязательств, выпуска ценных бумаг, которые накладывались одна на одну и не всегда подкреплялись реальными финансами. Иными словами были фиктивными.

В частности, следственные органы уделяют особое внимание ООО «Гамма-консалтинг» (его связывали с В.Новинским), которое благодаря нехитрым махинациям «надувает» заводу «Океан» полуторамиллиардный фиктивный долг.

По мнению следствия именно этот долг и играл значительную роль во время всех процессов в борьбе за «Океан». На момент проведения торгов по продаже ЦИК в декабре 2018 года "Консалтинг Гамма" находилось в четвертой очереди кредиторов ПАО "НСЗ Океан" все с теми же требованиями на 1,5 млрд грн. Что подтверждала и арбитражная управляющая Ирина Сербин, сразу же после завершения торгов, сделавшая громкое заявление о том, что «Новинский не получит денег от продажи завода "Океан"».

В публичном пространстве в 2016 году мелькала информация о том, что между Вадимом Новинским и Василием Капациной могла быть достигнута некая договоренность в определенных вопросах. В частности, об этом говорили представители консалтингового агентства "Центр коммуникативных технологий Статус", которые последние года два-три постоянно рапортуют об успехах Ирины Сербин, Василия Капацины и его менеджмента.

«Василий Капацына для покупки завода мог заручится поддержкой бизнесмена Вадима Новинского. В 2011-12 годах Smart Holding олигарха осуществлял управление заводом, а перед объявлением о банкротстве "Океана" связанная с Новинским компания "Консалтинг-Гамма" стала крупнейшим кредитором предприятия», - писал один из представителей агенства.

Помимо этого, сообщало об этом и авторитетное издание РБК-Украина. Само сообщение мы приводим в виде скриншета без ремарок.

Естественно, представление интересов разных субъектов одними и теми же юристами ни о чем не говорит и может быть не более чем совпадением. Но, по утверждению ряд собеседников «Преступности.НЕТ», как из числа действующих, так и бывших правоохранителей, знакомых с деталями расследуемого производства, возможная договоренность двух влиятельных людей вокруг ООО «Консалтинг-гамма», является одним из двух факторов, которые позволяют следственным органам рассматривать все происходящее до сегодняшнего дня как единый процесс. Вторым же фактором является наличие в процессе и продолжающиеся попытки завладеть «Океаном» со стороны нескольких офшорных компаний, в частности ПОЙЗАНТЕР ХОЛДІНГЗ ЛТД и БЕЛЬМОНТ ІНДАСТРІЗ ІНК, которые связывают с россиянином Юсуфовым и его соратником Игнатовым. О них весьма подробно рассказывал во время пресс-конференции Василий Капацина.

Обращаясь в суд, в качестве необходимости обоснования ареста целостного имущественного комплекса завода «Океан», следователи ГБР приводят материалы из допроса некоего гражданина «Особа 6», который в своих показаниях говорит о том, что торги были произведены с нарушениями, имущество завода, якобы было оформлено за победителем в частную собственность без должных оснований, затем, передано другому юрлицу, разделено на части… Помимо этого, «Особа 6», давая показания следственным органам, сообщил о кредиторских обязательствах в 15 млн евро компании которая владеет сейчас «Океаном», перед некой кипрской фирмой «ДЖЕРОНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», добавив, что эти обязательства, якобы, не выполняются и это может повлечь переоформление имущества завода за фирмой нерезидентом Украины.

«05.02.2019 земельну ділянку з Кадастровим номером 4810136600:07:001:0027, площею: 101.4862 га з цільовим призначенням: для обслуговування виробничого комплексу суднобудівного заводу, що розташована за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, площа Заводська, земельна ділянка 1, поділено на 3 (три) ділянки […]. 02.03.2019 укладається між ТОВ «Український будівельник» та пов`язаною з організатором злочинної групи - компанією-нерезидентом «ДЖЕРОНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (Кіпр) договір іпотеки, по якому весь цілісний майновий комплекс суднобудівного заводу передається в іпотеку вказаному нерезиденту в забезпечення виконання зобов`язань перед кредитором на 15 млн. дол. США, який фактично в теперішній час не отримувався. Мета операції з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом - переоформлення активів (цілісного майнового комплексу суднобудівного заводу) за нерезидентом компанією «ДЖЕРОНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (Кіпр). Для цього навмисно вказаний строк виконання зобов`язань перед нерезидентом - до 31.12.2019, на протязі якого ТОВ «Український будівельник» не виконає зобов`язання перед вказаним нерезидентом і, відповідно, виникне право у компанії «ДЖЕРОНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» на переоформлення цілісного майнового комплексу суднобудівного заводу на себе в рахунок погашення боргу», - отмечается в решении.

Полный текст решения Печерского суда об аресте ЦИК "Океан" с перечнем имущества.

По информации подконтрольных Василию Капацине СМИ, «Особа 6» - это никто иной, как Игорь Игнатов (представитель российского ФСБ и российского олигарха Юсуфова). Оснований не доверять этому утверждению нет никаких, так как скорее всего, юристы Капацины имеют на руках оригинал «ухвалы», где указаны все имена и фамилии. Но это, вряд ли, что-то кардинально меняет, ведь для правоохранителей, если они непредвзяты, фамилия Игнатов ни чем не отличается от фамилии Иванов, Пертов, Сидоров… Они обязаны скрупулёзно проверить всю информацию и дать ей четкую правовую оценку. Тем более, что «Особа 6» была предупреждена об уголовной ответственности в случае дачи ложных показаний.

Исходя из публичной позиции Василия Капацины, у него есть ответы на все вопросы и часть ответов он уже озвучил публично. В частности, и Капацина и Сербин утверждают, что торги были проведены в полном соответствии с законом, вся сумма в 122 млн грн за ЦИК была полностью уплачена и оформление в собственность также было проведено по процедуре.

Есть еще один ключевой момент. Во время своей пресс-конференции, Василий Капацина, отвечая на вопрос присланного оппонентами человека, заявил, что не скрывает – кипрская компания «ДЖЕРОНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» принадлежит не кому-то, а ему самому. Не беремся судить что это означает в юридической плоскости, пускай оценку этому дают те, кто и должен. Но отметим, что многие украинские бизнесмены пытаются выстроить аналогичные схемы, чтобы защитить свой бизнес и активы, так как не доверяют украинским судам и не верят, что в Украине их активам ничего не угрожает.

Анализируя картину целиком, видно, что следственные органы, выходя с ходатайством об аресте ЦИК завода «Океан» преследовали одну единственную цель – предотвратить возможную попытку вывода активов из под юрисдикции украинского законодательства. Учитывая продолжающиеся разбирательств в украинских судах и незавершенные уголовные дела, сохранение активов в нынешнем их статусе, выглядит вполне логично. Ряд экспертов в хозяйственном праве, с которыми удалось пообщаться, заявили, что наложение ареста в том виде, в котором это сделано сейчас, действительно, тот «баланс», когда предприятие может продолжать работать, а следственные органы имеют возможность спокойно разобраться, все проверить и дать всестороннюю оценку происходящему, без опасений утраты какого либо влияния государства на ситуацию вокруг стратегического предприятия.

Здесь приходит на ум фраза, сказанная буквально на днях другом и соратником Василия Капацины – мэром города Николаева Александром Сенкевичем:

«Давайте будем критично мыслить. Давайте не слушать лапшу, которую вешают нам, давайте будем анализировать ситуацию. Давайте не будем, извините, бросать дерьмо на вентилятор, а потом все обтекать. Давайте будем думать, анализировать…»

Эта «мудрость» мэра Николаева, как нельзя лучше характеризирует ситуацию вокруг «Океана» и коррелируется с заявлениями Василия Капацины о спецоперации ФСБ. Если это утверждение верно, то нам всем нужно признать, что в «ловушку» попались абсолютно все. И «опытный контрразведчик» - нынешний собственник завода, и арбитражный управляющий, и их консультанты по PR, и местные «политики» всех уровней и мастей, и многие другие. Ведь если бы все вышеперечисленные знали бы мудрость произнесенную Сенкевичем, то прежде чем выходить в публичную плоскость, собрали бы все детали и, пусть и через 1-2 дня (а не на следующий день) вышли бы единым фронтом (со всеми нардепами, мэрами, возможно даже представителями кабмина), заявив, что это обычное процессуальное решение (уровень компетенции юротдела предприятия), которое ни как не повлияет на работу предприятия и власть защищает инвестиции. Это бы точно успокоило всех иностранных партнеров и могло бы послужить реальным примером улучшения инвестклимата в нашей стране. А так, имеем огромное нагнетание ситуации, в большинстве своем, созданное в том числе и командой нынешнего собственника.

По состоянию на сегодня, юристы Василия Капацины уже подали апелляцию на принятое решение и можно говорить, что в 2020 году в «водах «Океана», учитывая все вышеперечисленное, штиля не предвидится.

Что важно для николаевцев, да и для всей Украины, так это то, чтобы судостроительный завод стабильно заработал и Василий Капацина в прошлом году дал понять многим, что стремиться к этому. А вот что будет дальше, покажет время.

Анастасия Романова, Семен Задворный, специально для «Преступности.НЕТ»