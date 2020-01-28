Мусорная стратегия: Депутат Невенчанный призывает власти Николаева внедрить процесс разделения и переработки бытовых отходов

Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный призвал власти Николаева разработать «мусорную стратегию».

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Депутат предлагал расценивать мусор, как дешевое сырье и перерабатывать его.

«Лучшие умы человечества научились смотреть на бытовой мусор как смесь различных фракций. А именно: целлюлоза, пластик, металл, стекло и органическое сырье. Все эти фракции абсолютно пригодны для вторичной переработки. К тому же переработка мусора не только более дешевая добыча сырья, это еще и решение экологической проблемы», - написал депутат.

По мнению Невенчанного, не нужно привлекать иностранных инвесторов для переработки мусора. Достаточно заинтересовать в этом граждан.

«Мы ведь имеем стереотип, который заключается в следующем: должен зайти крупный инвестор и единолично решить вопрос переработки мусора. Инвестор сам должен сортировать, сам вывозить и перерабатывать. А полученную крупную прибыль делить с властями. И на этом начинается основная проблема допуска инвестора к мусору и главная составляющая коррупции», - отметил депутат.

Для того, чтоб в решении проблемы мусора в городе были задействованы сами горожане, Максим Невенчанный предлагает разделять этот процесс на этапы – сортировка, доставка и переработка каждой фракции. По словам депутата, это удешевит сам процесс и позволит создать новые рабочие места.

«Посему главной задачей городских властей может и должно быть стимулирование раздельность сбора мусора. По фракциям. Ничего нового изобретать на этом этапе не нужно. Нужно просто дать переработчикам готовое сырье для вторичной переработки. И поверьте, многие из переработчиков будут сами вывозить скопившийся мусор не только со свалок, но даже на этапе контейнерной сборки во дворах города. И мы навсегда позабудем что такое несвоевременный вывоз мусора и что такое содержать за бюджетные деньги вывоз мусора на свалку», - отмечает Невенчанный.

При этом, депутат предлагает оставить за городов переработку органических отходов с помощью гнилостных бактерий для вырабатывания природного газа.

«Это лет 20 назад для города это было бы непосильным вложением. Но сегодня, после строительства площади, запуска долгостроев и прочей отмывки бюджетных средств колоссального масштаба, можно сказать, что городу это под силу», - добавляет депутат.

Депутат предлагает разработать программу реализации стартапов по переработке мусора и объявить конкурс.

«И вот победитель конкурса смог бы преступить к переработке мусора и зарабатыванию денег без привлечения иностранных капиталов когда-то через много лет, пока люди утопают в горах мусора», - добавил Максим Невенчанный.

Напомним, ранее «Преступности.НЕТ» опубликовало материал, в котором изложена история появления в Николаеве проблемы с твердыми бытовыми отходами и попыток местных властей ее решить.