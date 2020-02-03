Президент Турции Эрдоган в Киеве поприветствовал военных почетного караула словами «Слава Украине!»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал почетный караул во время официального визита в Киев словами «Слава Украине!».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Вместе с Владимиром Зеленским президент Турции прослушал Государственный гимн Украины, подошел к микрофону перед строем почетного караула и приветствовал военных словами «Слава Украине!», на что получил традиционный ответ «Героям слава!».

В рамках визита турецкого президента планируется встреча Зеленского и Эрдогана тет-а-тет, а также - восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Отметим, приветствие «Слава Украине» появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом «Героя слава» использовалось в Украинской повстанческой армии. В феврале 2018 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №7549, которым предлагается изменить военное приветствие с «Здравия желаю» на «Слава Украине! - Героям слава!». Однако, позже законопроект признали «сырым», и президент Петр Порошенко решил зарегистрировать собственный проект.

Напомним, 3 февраля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.