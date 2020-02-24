Апелляционный суд признал незаконным увольнение и подтвердил восстановление в должности скандального экс-главы ГФС Насирова

Шестой апелляционный административный суд 17 февраля подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

ОАСК признал, что отстранение Насирова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года, были незаконными.

Апелляционный суд оставил без изменений решение ОАСК в части отмены распоряжения правительства об увольнении Насирова. Постановление вступает в силу с даты принятия и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение 30 дней после составления полного судебного решения.

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.

Отметим, что 20 февраля НАБУ завело еще одно дело Насирова – его подозревают в получении взятки.

Напомним, 11 декабря суд восстановил экс-главу ГФС Насирова в должности и обязал государство выплатить ему компенсацию.

Стоит напомнить, что в ранее Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение правительства об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).