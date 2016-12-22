Проигнорировавшего Гимн Украины депутата Скорого за прогулы исключили из комиссии по вопросам АПК Николаевского облсовета

Юрий Кормышкин Депутаты Николаевского областного совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий двоих представителей фракции «Відродження» Сергея Сидорука, после чего вывели их и еще одного депутата Николая Скорого за прогулы из состава постоянных комиссий.

Соответствующие решения были приняты в ходе очередной девятой сессии Николаевского облсовета в четверг, 22 декабря.

Депутат Юрий Кормышкин, возглавляющий комиссию по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села, в состав которой входил Скорый, отметил:

- Этого депутата избрала община, более года этот депутат не появляется на заседания постоянной комиссии, на сессии областного совета, как мы видим результат – депутаты нашей комиссии не смогли рассмотреть все вопросы перед принятием бюджета в связи с тем, что она была неправомочна.

При этом он добавил, что, несмотря на то, что Скорый не ходит, все деньги, предназначенные на выполнение поручений избирателей, так называемые депутатские деньги в размере 150 тысяч гривен, он использовал на 100%.

- Как можно получать деньги, на которые ты даже не заслуживаешь, живя в этой стране? Это позор для него, - считает Юрий Кормышкин.

Его полностью поддержала председатель облсовета Виктория Москаленко:

- Потому что ему нужно вообще сложить полномочия и взять пример с тех депутатов, которые заявили об этом.

Как известно, кроме того, что Скорый прогуливал заседания комиссии и сессий, он не поднялся, когда в сессионном зале областного совета заиграл Гимн Украины. а также поскандалил на том единственном заседании комиссии, на котором присутствовал за год.