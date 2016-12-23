Более полутысячи николаевских десантников совершили прыжки с парашютами

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных Сил Украины завершают выполнение плановой программы парашютных прыжков за 2016 год – в небо поднялись более 500 десантников, из которых около половины совершили прыжок с парашютом впервые.

Об этом сообщает пресс-служба части.

«Все «крылатые пехотинцы» прошли и усвоили курс воздушно-десантной подготовки, отработали элементы наземной подготовки на парашютно-десантном комплексе и самостоятельно выполнили укладку своих парашютов. Прыжки проводились под контролем и руководством специалистов части, имеющих соответствующий опыт», – говорится в сообщении.

Личный состав подразделений осуществлял прыжки с вертолета «Ми-8» со штатным вооружением и без оружия, более подготовленные и опытные военнослужащие определенных подразделений бригады осуществляли прыжки с самолета «АН-26».

«Кроме собственно осуществления прыжков личным составом бригады были отработаны вопросы взаимодействия служб обеспечения, полигона, медицинской службы и тому подобное. Учебные задачи, поставленные перед личным составом подразделений бригады, были выполнены», - отметили в части.

«Крылатые пехотинцы», привлеченные к осуществлению прыжков с парашютом, показали надлежащий уровень подготовки, уверенно действовали в воздухе и при приземлении. Наряду с этим усовершенствовали свой опыт и увеличили часы налета экипажи военной авиации. Также десантники углубили опыт и усовершенствовали навыки совершения прыжков, а те, кто совершал прыжок впервые, кроме того получили незабываемые впечатления и большую порцию адреналина от первого знакомства с небом», - говорится в сообщении.

Также в части отметили, что осуществление парашютных прыжков с оружием и снаряжением является основным видом прыжков для подразделений высокомобильных десантных войск. Десантники должны уметь выполнять боевые задачи в любое время суток, в любое время года и на любой местности.

Напомним, ранее в Николаеве несколько сотен десантников-резервистов совершили прыжки с парашютами.