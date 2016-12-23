В Николаеве исполком одобрил демонтаж еще одной партии незаконной рекламы – в мэрии подумают, как упростить процедуру

Исполнительный комитет Николаевского городского совета одобрил демонтаж 60 незаконных рекламных конструкций, размещенных по городу.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания исполкома в пятницу, 23 декабря.

- По результату проверок установлены рекламные конструкции, которые размещаются на территории города без действующих разрешений на размещение внешней рекламы. В проект данного решения внесены конструкции, которые были установлены без разрешений, а также конструкции, срок действия разрешений на которые закончился, - отметил заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Александр Нефедов.

По его словам, общее количество конструкций, которые предлагается демонтировать, - 60 единиц, из них 6 бигбордов, 22 рекламы на турникетах и ограждениях и 5 – на электроопорах.

- При согласовании проекта решения замечаний не было, - добавил чиновник.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что главы районных администраций города в связи с окончанием года просили продлить срок демонтажа до конца января. Члены исполкома поддержали и приняли положительное решение.

При этом городской голова дал поручение юридическому отделу горсовета отработать вопрос относительно возможности принятия решений по демонтажу незаконной рекламы без вынесения их на рассмотрение исполкома.

- Появляются всякое белорусское нижнее белье, и прочие всякие дела, которые просто появляются, как вызов городской власти. Мы запрещаем это делать, а они появляются. Захотел – повесил. Без разрешений, без ничего. И чтобы не проводить долгую процедуру, едет себе подрядная организация, которая собирает мусор с остановок, из мусорных баков, и этот мусор тоже заодно будет снимать, - сказал мэр. - Каждый раз выносить по 60 объектов, из которых 50 – вот этот мусор, бессмысленно, плюс очень долгая процедура. Пока мы пройдем все эти процедуры, уже эти белорусские товары уедут из города, или цирки, или еще что-то.

Напомним, ранее сообщалось о том, как николаевцы взялись самостоятельно снимать незаконную рекламу на заборах вдоль проспекта.