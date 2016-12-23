«Кравченко вынуждает меня уволиться», - режиссер николаевского русского театра, выступивший против его директора

Режиссер русского театра Виталий Манжелий Режиссер Николаевского академического художественного русского драматического театра Виталий Манжелий заявляет, что после того, как он публично выступил против художественного руководителя театра Николая Кравченко, последний его «терроризирует» и создает для него все условия, чтобы он уволился.

Об этом Виталий Манжелий рассказал корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в октябре текущего года действующий директор-художественный руководитель николаевского русского театра Николай Кравченко проиграл конкурс на замещение его должности сотруднику этого театра Артему Свистуну. Кравченко подал в суд на данное решение комиссии, потому Николаевская ОГА не назначает нового руководителя учреждения.

Виталий Манжелий во время конкурса на должность руководителя театра единственный из коллектива учреждения публично выступил против Николая Кравченко. Как ранее сообщалось, он заявил перед членами комиссий и кандидатами на должность, что при действующем директоре в театре царит хаос, а репертуар находится в ступоре.

После этого, по словам Манжелия, в отношении него со стороны Николая Кравченко началось давление с целью «выжить» его из учреждения.

- Откровенное выдавливание из театра. Клевета, нарушение прежних договоренностей, создаются сложнейшие условия для репетиций, «бьют рублём» с мотивацией – пошёл против театра. Основная задача, чтобы ушёл… Постоянно жду, что что-то против меня попытаются сфабриковать, и попытки уже были. Сейчас в театре слишком много грязи, постоянные поиски врагов. Несколько инициативных приближённых уже решают, кого они хотят уволить. Маразм полнейший. Вот только о репертуарных спектаклях, как об основной работе театра, задержавшееся «руководство» так и не думает. Ощущение, что Кравченко целенаправленно разваливает театр, - говорит режиссер театра.

По его словам, Кравченко поощряет всех, кто ему предан, и «уничтожает» всех, кто выступает против него. При этом, как говорит Манжелий, всем это преподносится как то, что он «пошел против театра», а не против Кравченко. Таким образом худрук театра сравнивает себя со всем театром и говорит, что театр – это он.

- Артисты для Кравченко - это не более, чем электорат. Поощряется в первую очередь преданность, а способные, создающие ему и его приближенным хоть как какую-то конкуренцию, выдавливаются. По этой причине из театра ушло в разное время немало талантливых людей. Но я надеюсь, что Николай Антонович Кравченко, будучи депутатом облсовета, которому доверено гражданами страны не только принимать законы, но и контролировать их исполнение, сделает всё возможное, чтобы соблюсти закон и мужественно признает своё поражение (на конкурсе, - ПН). Это будет честно и по-мужски, тем самым показав, что депутат – это человек, законы не только создающий, но и их соблюдающий, - заявил Виталий Манжелий.

Артем Свистун и Николай Кравченко

Как рассказывает режиссер, после того, как Артем Свистун победил в конкурсе, но не был назначен до сих пор на должность, Николай Кравченко стал делать все, чтобы дискредитировать в лице коллектива победившего в конкурсе Свистуна, из-за чего «в коллективе происходит еще больший раскол».

- Недавно, по-моему, 8-ого декабря, театр ехал со спектаклем в Первомайск. И ответственным за этот спектакль был Артем Свистун. До отъезда Николай Антонович (Кравченко, - ПН) несколько раз повторил, что если автобус сломается (а в театре действительно старенький автобус), то чтобы труппа возвращалась обратно в Николаев. И что вы думаете? В районе Вознесенска ломается автобус. Но Свистун все равно довез труппу, взяли «маршрутку», спектакль таки состоялся. Но как потом Кравченко ругался, что не послушали его указание. Понимаете, он просто хотел показать всем, что Свистун плохой, никчемный руководитель, - рассказал Виталий Манжелий.

Кроме того, он добавил, что Кравченко дал ему указание ставить спектакль с составом в 15 актеров, 12 из которых он задействовал в постановке новогодней сказки.

- И это понятно, что нереально ставить спектакль с людьми, задействованными в другом спектакле, - подчеркнул режиссер. - Создаются все условия, чтобы я ушел из театра.

Редакция «Преступности.НЕТ» пыталась связаться по телефону с Николаем Кравченко для получения его комментариев по данному заявлению, но пока не удалось этого сделать.

Напомним, как уже сообщалось, проигравший конкурс художественный руководитель Николаевского русского драматического театра Николай Кравченко 26 октября подал в суд на Николаевскую областную государственную администрацию, пытаясь обжаловать решение конкурсной комиссии, согласно которому конкурс на занятие его должности выиграл Артем Свистун. По информации «Преступности.НЕТ», до сегодняшнего дня так ни одного заседания в суде не состоялось.