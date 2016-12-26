В Николаеве временно открыли автобусный маршрут №41: «Новое предприятие появилось»

Вячеслав Кащенюк Исполнительный комитет Николаевского городского совета одобрил временное открытие городского автобусного маршрута общего пользования №41 (Широкая Балка – мкрн Намыв) для предприятия-перевозчика ООО «Фаворит - Трансфер».

Соответствующее решение было принято в ходе заседания исполкома в пятницу, 23 декабря.

Как сообщил начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Вячеслав Кащенюк, маршрут открывается на три месяца.

- Новое предприятие появилось... В том случае, если они будут способны перевозить пассажиров, то будет проведен конкурс, и по его результатам уже будет дальше видно, - отметил он.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич поинтересовался, что это за предприятие.

- Там два учредителя в Николаевской области, в двух селах они живут, очень все завуалировано, - сказал Кащенюк. - Лицензия у них есть, договор они заключили.

По словам мэра, в городе «постоянные проблемы» с пассажирскими перевозками из Широкой Балки.

- Поэтому это хорошие новости, посмотрим, как будет, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета планирует уменьшить поток пассажирского транспорта возле остановки «Соборная» по проспекту Центральному и пустить часть потока «маршруток» возле Областного Дворца культуры.