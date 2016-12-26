Эпидемический порог в Николаевской области не превышен, кроме Южноукраинска и Арбузинского района

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по Николаевской области составила 7226 случаев (620,1 на 100 тысяч населения), пороговый уровень заболеваемости составляет 623,0 на 100 тысяч населения, то есть уровень заболеваемости в соответствии с порогом составляет 0,5%. Вместе с тем превышены эпидемические пороги по Южноукраинску на 67,6% и Арбузинскому району на 21%.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА со ссылкой на Управление здравоохранения облгосадминистрации.

Так, по сообщению «Николаевского областного лабораторного центра МЗ Украины» госпитализировано за неделю по области 334 человека, что составляет 4,6% от всех заболевших. При этом детей госпитализированы 268 детей (5,3% от заболевших).

"Учитывая значительное увеличение заболеваемости и высокий удельный вес лиц, нуждающихся в госпитализации, в городе приказом управления здравоохранения облгосадминистрации от 21.12.2016 г.. №696-л перепрофилированы кровати в городской детской больницы №2 и решается вопрос о развертывании второй очереди городской госпитальной базы для лечения взрослых (городская больница №1)", - сообщает пресс-служба.

Решение вопроса о приостановлении учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, согласно приказу МЗ Украины от 6 ноября 2015 года №732, принимают местные органы исполнительной власти и местного самоуправления по представлению информации из этих заведений об отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Также органами исполнительной власти и местного самоуправления могут приниматься другие меры по недопущению распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения и приобретение заболеваемости эпидемического уровня.

"Врачи предупреждают, чтобы не заболеть гриппом избегайте близкого контакта с больными простудой и лицами, которые имеют насморк или кашель. Воздержитесь от посещения массовых мероприятий в этот период. Заболели - оставайтесь дома", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Южноукраинске от осложнения гриппа умерла женщина.

Также ранее сообщалось о том, что в Николаеве эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом не превышает 37%