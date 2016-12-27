В Николаеве «маршрутка» сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Утром во вторник, 27 декабря, на проспекте Центральном в Николаеве, микроавтобус «Mercedes Sprinter» сбил пешехода, пишут «Новости N».

«Маршрутка» ехала по проспекту Центральному, со стороны ул. 6-ой Слободской, в направлении ул. Маршала Василевского. В районе пересечения с ул. 8-ой Слободской, слева направо по ходу движения микроавтобуса, на дорогу неожиданно выбежал пешеход.

Водитель не успел среагировать, и «маршрутка» зацепила мужчину левым боковым зеркалом заднего вида. От полученного удара пешеход упал на асфальт и сильно ударился головой. При этом его едва не переехал еще один микроавтобус — «Fiat», двигавшийся в среднем ряду. Водитель успел затормозить буквально в последнюю секунду.

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой, в бессознательном состоянии, на «скорой» отправили в Больницу скорой медицинской помощи, однако не успели довести — полученная им черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью.

Напомним, в Николаеве «Hyundai» сбил нетрезвого пешехода, который переходил проспект на «красный».