Николаевцы возмутились, что водитель дорогого внедорожника припарковался на месте для инвалидов

В Николаеве 27 декабря водитель внедорожника «BMW» припарковался на месте для инвалидов возле супермаркета «Таврия В».

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

«Мы с семьей посещали «Таврию В» на перегоне. Мой отец – инвалид второй группы, после двух операций на сердце, на машине имеется соответствующий значок. В который раз место для инвалидов на парковке занято и как всегда это очередной внедорожник. А если человек без ног, это ведь совсем проблемно добраться до входа в супермаркет… Ни разу не видели чтобы полиция реагировала на такие случаи», - идет речь в письме.