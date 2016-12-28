Николаевцы возмутились, что водитель дорогого внедорожника припарковался на месте для инвалидов

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В Николаеве 27 декабря водитель внедорожника «BMW» припарковался на месте для инвалидов возле супермаркета «Таврия В».

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

«Мы с семьей посещали «Таврию В» на перегоне. Мой отец – инвалид второй группы, после двух операций на сердце, на машине имеется соответствующий значок. В который раз место для инвалидов на парковке занято и как всегда это очередной внедорожник. А если человек без ног, это ведь совсем проблемно добраться до входа в супермаркет… Ни разу не видели чтобы полиция реагировала на такие случаи», - идет речь в письме. 

Напомним, что в Николаеве автомобилю «Toyota», припаркованному у супермаркета «Metro» с нарушением ПДД, заклеили дверь скотч-лентой с надписью «Припаркован, как», расположенной внутри нарисованного презерватива. 

Вадим Богданов

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русскийобщество