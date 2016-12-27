В Николаеве открыли семейную амбулаторию для жителей ЮТЗ

В Николаеве 27 декабря открыли семейную амбулаторию в Ингульском районе по адресу переулок Кобера, 15А.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Новая амбулатория будет обслуживать более 9 тысяч горожан, проживающих в районе, ограниченном улицами Молодогвардейской, Николаевской, рекой Южный Буг, а также жителей поселка Горького. В горсовете пишут, что амбулатория «отвечает требованиям времени». Здесь расположен лабораторный комплекс, рентгенаппарат и флюорограф, кабинет функциональной диагностики, соляная камера.

Также отмечается, что в скором будущем будет увеличена семейная амбулатория в Широкой Балке, которая размещена в помещении площадью 40 кв.м. Уже выполнен проект строительства двухэтажного здания с аптечным пунктом, физиотерапевтическим кабинетом. Строительство этого объекта согласно экспертизе обойдется более чем в 5 миллионов гривен.