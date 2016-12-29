В Николаеве появилось три новых лифта, которые горожане ждали около 20 лет

В Николаеве после проведения монтажных работ запустили три лифтовых кабины, которые не работали около 20 лет.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Все предварительные работы и установку соответствующего оборудования проводила компания «Центрлифт», а открытие проводил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Так, в среду, 28 декабря, в девятиэтажке по адресу улица Передовая, 52-Д было запущено два лифта.

– То, что у вас сегодня установили лифт – это в какой-то мере чудо. Особенно для тех людей, что живут на девятом этаже. Наконец-то эти люди смогут нормально и цивилизованно жить. Я всегда говорю, что лифт – это не роскошь, а необходимость. Как никогда это нужно для людей старшего возраста, которых я вижу здесь на встрече. Это должно было произойти. Мне стыдно, что городские власти не могли этого сделать раньше и что мы смогли сделать в этом году, - сказал Александр Сенкевич.

Кроме того, Александр Сенкевич отметил, что «Центрлифт» установил GSM-передатчик, обеспечивающий надежную связь с диспетчером.

– Это подарок на Новый год, – отметил мэр.

Также мэр пообщался с жителями дома и обратил, внимание на то, что уже был проведен капремонт крыши, а в следующем году будет проведен ремонт внутриквартальных проездов. Также Сенкевич традиционно обратился к жителям дома создавать ОСМД и оформлять субсидии.

Директор ООО "Центрлифт" Сергей Швец и мэр Александр Сенкевич

Кроме того, несколько ранее, 26 декабря, городской глава Александр Сенкевич и компания «Центрлифт» открыли лифтовую кабину в общежитии, расположенном по адресу проспект Корабелов, 2. А еще один в этом же доме будет запущен спустя некоторое время.

– Сегодня мы запустили один лифт, а вскоре будет запущен второй. В связи с погодными условиями пустить второй лифт сейчас нельзя, так как высокая сырость не позволяет стяжкам застыть. Лифты, сами по себе, современные, с грузоподъемностью в 400 кг, с вмонтированной диспетчеризацией, – сообщил директор предприятия.

Пользуясь случаем, жители многоэтажки пожаловались мэру на собственные насущные проблемы. Александр Сенкевич пешком поднялся на девятый этаж высотки, чем вызвал шквал восхищения от жильцов: «Мы никогда бы не подумали, что мэр города пешком придет сюда. Вы – настоящий мэр!».

Новый заместитель городского главы по вопросам инфраструктуры Антон Турапалов вместе с замдиректора департамента ЖКХ Александром Репиным, в свою очередь, взяли на себя обязательства следить за ремонтными работами в общежитии, а также призвали жильцов бережно относится к установленному в их доме лифту.