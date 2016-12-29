В Николаеве, в детском саду №66 из-за отсутствия отопления болеют дети и их воспитатели

В Николаеве, в детском саду №66 уже три дня нет воды, отсутствует нормальное отопление, из-за чего постоянно болеют дети. При этом несколько воспитателей ушли на больничный и их обязанности выполняют няни.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила мама одного из детей, которые ходят в детсад №66.

«Что происходит в садике под номером 66 города Николаева? Холодина в 15,16 градусов. Воспитатели на больничном, детей воспитывает няня, ей помогает уборщица. Дети постоянно болеют. Ходят по 7 или 8 детей в группе. Обращались в ТЭЦ - не помогло. Сказали, что у заведующей сада договоренность с ТЭЦ. Санстанция молчит. Воды нет третий день. Никакой санитарии», - написала мама одного из детей.

В комментарии «Преступности.НЕТ» заместитель городского головы Николаева Евгений Шевченко подтердил, что в детсаду №66 не работает отопление.

- Вопрос отопления воспитатели решают с помощью электрообогревателей. В детсаду действительно ушли на больничный сразу четверо воспитателей, но их обязанности исполняют не няни, а логопеды, которые относятся к категории воспитателей, - сообщил Шевченко.

Также он добавил, что на данный момент времени в детсад №66 отправлена группа из Управления образования Николаевского городского совета, чтобы решить вопрос с отоплением в дошкольном учреждении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что две школы в Николаеве из-за проблем с отоплением уходили на недельные каникулы