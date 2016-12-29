Компания «Евгройл» усовершенствовала систему логистики и доочистки дымовых газов

Руководство агропромышленной компании «Евгройл» продолжает выполнять обязательства, взятые на себя перед жителями микрорайона Терновка города Николаева, и пошло на усовершенствование звукоизоляции на предприятии и системы по доочистке дымовых газов.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал директор компании Дмитрий Демедюк.

Как известно, ранее на предприятии завершили модернизацию систем газоочистки и пылеулавливания, которая позволила повысить эффективность средств очистки в целом.

На данный момент дополнительно уже усовершенствовано еще две системы доочистки в виде трех трубопроводов, которые идут с каждого котла.

По результату проведенных работ независимые представители экологической лаборатории уже провели отбор проб с целью контроля соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ. Проверка проходила в два этапа и показала, что смонтированная установка очистки газа обеспечивает эффективность и отвечает своему назначению.

Помимо прочего, руководство компании дополнительно решило усовершенствовать систему логистики - комплекс подачи сырья был полностью перенесен под звукоизолирующий навес, чтобы уменьшить шум для живущего вблизи населения. Кроме этого, сделана дорога для проезда, чтобы безопасно вывозить мусор.

- Независимая экологическая лаборатория на протяжении третьего и четвертого кварталов провели экспертизу. Также были произведены работы касательно переноса транспортной линии логистики. За счет уменьшения логистического комплекса мы стараемся снизить уровень исходящего шума. Ранее линия составляла 120 м, это 10 приводов. Соответственно, каждый из приводов создает шум. Тем более, это было с той стороны, которая выходила к Терновке, а сейчас мы перенесли всё это в закрытую зону предприятия. Также мы строим ангар, который будет накрыт каскадной крышей практически до забора, и там будет аварийный проезд, - комментирует проделанные работы директор агропромышленной компании «Евгройл» Дмитрий Демедюк.

Специалисты предприятия отмечают, что проведенные работы являются еще одним шагом к тому, чтобы усовершенствовать деятельность предприятия в соответствии к нормам экологической безопасности.