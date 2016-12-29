У Путина заговорили об отключении России от мирового интернета

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Россия может быть отключена от мирового интернета.

Об этом заявил советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко в интервью RT.

Речь идет о законопроекте, который регулирует российский сегмент интернета.

По словам Клименко, из-за отношений России с Западом “рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен“.

“Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить“, — сказал Клименко.

Он отметил, что деятельность обычных пользователей интернета закон контролировать не будет.

Напомним, российская ФСБ намерена взять под контроль интернет, чтобы им не пользовались «в преступных целях».

Роман Свиридов

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русскийобщество