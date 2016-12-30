Подполковника Выговского утвердили на должности главного следователя николаевской полиции

Иван Выговский В Николаеве 30 декабря руководителям служб и подразделений николаевской полиции объявили, что подполковника Ивана Выговского утвердили на должности заместителя начальника ГУНП в Николаевской области – начальника следственного управления.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

До этого Выговский уже несколько месяцев исполнял обязанности на указанной должности. Ранее подполковник был начальником Очаковского отдела полиции. Также ранее Выговский был главой Центрального отдела милиции Николаева.

«Начальник ГУНП Юрий Мороз, объявив приказ о назначении, пожелал новому руководителю еще яростнее относиться к работе и еще более критично – к ее результатам», - отмечено в сообщении.

Кроме Выговского у Мороза есть еще три заместителя: Евгений Ковтун, врио начальника криминальной полиции Евгений Нестеренко и начальник патрульной полиции Александр Селиверстов.