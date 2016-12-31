«Нежные и хрупкие женщины»: николаевские спасательницы сняли фотосессию для календаря

Николаевские сотрудницы ГСЧС приняли участие в фотосессии для календаря на 2017 год, посвященного профессии спасателя.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Наряду с мужественными и решительными мужчинами в Службе спасения «101» работают нежные и хрупкие женщины. Именно наши, родные девушки: диспетчеры, инспекторы, специалисты по разным направлениям работы, украсили календарь на 2017 год. И кто осмелится отрицать всем известное изречение, что красота спасет мир?» - написала на своей странице в «Facebook» пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Илляна Пацюк.