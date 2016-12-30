Николаевцев просят не ломать 10 новых остановок в центре города

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В Центральном районе Николаева появились 10 новых остановочных комплексов.

Об этом сообщили в администрации Центрального района.

Отмечается, что остановки установил подрядчик ООО «Карлюка О.В.».

«Администрация района обращается к жителям города с просьбой бережно относиться к объектам благоустройства города, не совершать действий, наносящих ущерб, не рисовать и не ломать установленные комплексы», - указано в сообщении. 

Напомним, ранее николаевец показал ошибку рабочих при установке остановочного комплекса

Вадим Богданов

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русскийобщество