Николаевцев просят не ломать 10 новых остановок в центре города

В Центральном районе Николаева появились 10 новых остановочных комплексов.
Об этом сообщили в администрации Центрального района.
Отмечается, что остановки установил подрядчик ООО «Карлюка О.В.».
«Администрация района обращается к жителям города с просьбой бережно относиться к объектам благоустройства города, не совершать действий, наносящих ущерб, не рисовать и не ломать установленные комплексы», - указано в сообщении.
Напомним, ранее николаевец показал ошибку рабочих при установке остановочного комплекса