Теперь и в Николаеве можно будет пожениться за сутки

Кабинет министров расширил пилотный проект по упрощенной процедуре регистрации брака (за 1 сутки) на 8 украинских городах, среди которых и Николаев.

Об этом говорится в распоряжении №1068, обнародованном пресс-службой правительства.

В рамках пилотного проекта минимальный срок для регистрации брака с момента подачи заявления будет сокращен с 30 дней до 1 суток.

Проект расширен на Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков.

Ранее Минюст прогнозировал, что с 2017 года возможно распространение данной услуги на все регионы.

Ранее проект "брак за сутки" реализуется в наиболее популярных туристических городах Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях приближенных к зоне проведения Антитеррористической операции – в Мариуполе и Северодонецке.

Напомним, что ранее сообщалось о том, в 5-ти городах Украины разрешили жениться за сутки.